Seit Anfang Mai bietet die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Memmingen/Unterallgäu in ihren Räumlichkeiten in der Mammostraße 29 in Memmingen Corona-Schnelltests an. Jetzt wurde bereits der 500. Test durchgeführt.

Jeweils Mittwoch, Freitag und Sonntag bieten die Ehrenamtlichen der DLRG von 17:00 bis 19:00 Uhr die Schnelltests an. „Mit dem 500. Test hätten wir bei Weitem nicht so bald gerechnet. Auch wenn wir bisher an keinem Termin ausgebucht waren, überrascht uns doch die große Zahl an Testwilligen“, so Tobias Weimer von der DLRG. Die hohe Nachfrage sei auch der Grund dafür gewesen, dass die DLRG nun auch freitags testet.

Der für die Personalplanung zuständige Anton Wiedergrün verweist auf die große Bereitschaft der rein ehrenamtlich tätigen Mitglieder. Nur so sei die Ausweitung des Testbetriebes möglich gewesen. Er betont, dass bei entsprechender Nachfrage noch weitere Testmöglichkeiten geschaffen werden könnten.

Ein Test ist auch ohne Anmeldung möglich. Schneller geht es jedoch mit vorheriger Anmeldung über https://memmingen.dlrg.de/unser-angebot/schnelltest/. Nach dem Test nicht warten müssen Personen, die sich das offizielle Testzertifikat per Mail zusenden lassen. Für ein gedrucktes Testzertifikat beträgt die Wartezeit rund 20 Minuten.

Zahlen und Fakten:

- Im Schnitt kamen knapp 45 Personen pro Testtermin

- Sonntag ist der Tag mit der größten Nachfrage

- Spitzentag war der vergangene Sonntag mit 66 Tests

- Gut 55% der Testwilligen kamen aus Memmingen, der Rest ganz überwiegend aus dem Landkreis Unterallgäu

- 0,5 % der getesteten Personen wurden positiv auf das Coronavirus getestet.