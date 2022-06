In Memmingen wird im Juli wieder gefeiert. Nach zwei Jahren Corona-Pause können endlich wieder der Fischertag und das Kinderfest stattfinden. Der Feldherr Wallenstein musste währenddessen bereits seit sechs langen Jahren auf seine Rückkehr nach Memmingen warten. Auch er darf in diesem Jahr wieder kommen, denn 2022 stehen auch die Wallenstein-Festspiele wieder an. Hier die wichtigsten Informationen zu den drei Festen:

Der Fischertag

Das Datum:

Der Fischertag findet 2022 am 23. Juli statt.



Die Tradition:

Der Fischertag genießt in Memmingen eine lange Tradition: Schon vor Jahrhunderten wurde aus dem nahegelegenen Benninger Ried ein kleiner Bach geleitet, der ursprünglich zur Be- und Entwässerung gedacht war. Einmal im Jahr wurde dieser Bach nun abgelassen und gesäubert. Vor der Reinigung ist es allerdings Brauch die Forellen aus dem Wasser zu fischen. Das machten in jedem Jahr andere Gesellen der verschiedenen Handwerkerzünfte. Heute "jucken" die Stadtbachfischer aus Memmingen am Fischertag in den Stadtbach. Wer den schwersten Fisch fängt wird der Fischerkönig.

Der Ablauf:

Der Fischertag beginnt eigentlich schon am Freitagabend. Dann verkündet der Büttel nämlich den Ratsbeschluss zum morgigen Fischertag. Danach wird wird traditionell die Fischerstatue auf dem Fischerbrunnen am Schrannenplatz eingekleidet. Am Samstag heißt es dann früh aufstehen. Denn ab 6 Uhr morgens sammeln sich die Stadtbachfischer und ziehen gemeinsam zum Schrannenplatz, wo dann der Fischerspruch verlesen wird. Um 8 Uhr geht dann mit einem Böllerschuss das Fischen los. Kurz darauf kann am Marktplatz und an der Frauenkirche das Wiegen der gefangenen Forellen beobachtet werden. Der Glückliche, dem die schwerste und damit die sogenannte "Königsforelle" ins Netz geht, wird dann am Vormittag zum Fischerkönig gekrönt.

Der Fischertag ist in Memmingen Tradition.

Ab 14:30 Uhr findet der Bachschmotz, also dasReinigen des Stadtbaches statt. Die Schmotzgruppe zieht dabei vom Schrannen- bis zum Marktplatz. Fast zeitgleich beginnt auf der Grimmelschanze das historische Lagerleben. Wer den frischgekrönten Fischerkönig noch einmal persönlich sehen will, der sollte den Umzug um 18 Uhr nicht verpassen. Gemeinsam mit seinem Gefolge zieht er vom Kemptener Tor bis zur Ulmer Straße. Um 19:30 Uhr beginnt dann der Fischerabend auf dem Memminger Marktplatz.

Frauen dürfen "jucken":

Auch Frauen dürfen in Zukunft beim Fischertag in Memmingen in den Stadtbach "jucken". Das hat das Landgericht Memmingen entschieden und die Berufung des Fischertagsvereins abgelehnt. Das Landgericht begründet seine Entscheidung damit, dass der Verein kein Recht habe, weibliche Vereinsmitglieder anders als männliche Vereinsmitglieder zu behandeln

Das Kinderfest

Das Datum:

Das Kinderfest findet immer am vorletzten Donnerstag vor den bayerischen Sommerferien und zwei Tage vor dem Fischertag statt. Das ist 2022 der 21. Juli.

Die Geschichte:

Über 440 Jahre gibt es das Kinderfest nun schon. Es geht auf den Brauch des Schulspazierganges im Frühjahr zurück. Dabei wurden die drei besten Schülerinnen und die drei besten Schüler zu Königinnen und Königen gekürt.

Das Kinderfest ist über 440 Jahre alt und geht auf den Brauch des Schulspazierganges im Frühjahr zurück.

Heutzutage gibt es für alle beteiligten Kinder der Memminger Grund- und Hauptschulen Geschenke. Gefeiert wird zudem das erfolgreiche Ende des Schuljahres mit gemeinsamen Gottesdiensten, Tanz, Gesang und einem Umzug.

Der Ablauf:

Das Fest beginnt am Vormittag. Dann treffen sich die Memminger Grundschülerinnen und Grundschüler auf dem Marktplatz um gemeinsam zu singen und zu tanzen. Am Nachmittag beginnt dann der traditionelle Umzug der Kinder. Sie laufen in Gruppen von der Innenstadt zum Stadiongelände in der Bodenseestraße.

Das "Stängele":

Beim Umzug mitgetragen wird immer ein sogenanntes "Stängele". Dieses entstand aus den den ursprünglich geschmückten Ruten und den Königsinsignien Zepter und Krone. Es ist das Symbol des Kinderfestes.

Die Wallenstein-Festspiele

Das Datum:

Nach sechs Jahren (Die Spiele finden nur alle vier Jahre statt und in den letzten zwei Jahren wurden sie wegen der Corona-Pandemie verschoben) können auch die Wallenstein-Festspiele wieder in Memmingen gefeiert werden. Sie finden 2022 vom 24. bis zum 31. Juli statt.

Die Festspiele:

Die Wallenstein-Festspiele gibt es seit 1980. Mit 200.000 erwarteten Besuchern und 4.800 Mitwirkenden gilt Wallenstein als eines der größten Historienspektakel Europas. Es erinnert die Stadt Memmingen an den Einzug des Feldherren Wallenstein in die Stadt im Jahre 1630 und seine dreimonatige Regentschaft dort.

Die Wallenstein-Festspiele sind eines der größten Historienspektakel Europas.

Der Wallenstein:

Die große Ehre, den Wallenstein bei den Festspielen zu spielen, wird Robert Junger zuteil. Schon 2020 und 2021 hätte er die Rolle übernehmen sollen. Der Finanzbeamte ist Mitglied der Pikeniere Memmingen, gehört zur Theatergruppe des Fischertagsverein und hat jahrelange Schauspielerfahrung.

Das Spektakel:

Der Großteil der Mitwirkenden sind Memmingener Bürgerinnen und Bürger. Die historische Genauigkeit und hohen Detailtreue bei den Wallenstein-Festspielen in Memmingen werden sehr ernst genommen. Die Kleiderordnung ist streng, die Utensilien wie Kanonen, Fahnen, Fuhrgespanne und Waffen sind detailgetreu nachgebaut. Etwa 1.500 Waffen und 4.000 Kostüme wurden nach historischen Vorbildern genau angefertigt.

Der Ablauf:

Die Festspielwoche startet mit dem Einzug Wallensteins nach Memmingen. Den böhmischen Feldherren begleiten dabei zahlreiche Gruppen. Dazu gehören unter anderem Musketiere, Pikeniere, Gaukler, Marketender und Spielleute. Danach können die ganze Woche lang unterschiedliche Darbietungen besucht werden. Das Programm reicht von Reiterspielen, historischen Gottesdiensten, mitteralterlichen Umzügen und einem authentischen Lagerleben bis hin zu einem Handwerkermarkt. Die historische Woche wird dann vom Auszug Wallensteins aus Memmingen abgerundet. Genauer Informationen zu den Gruppen und Darbietungen gibt es hier.

Die Preise:

Der Eintritt zum historischen Lagerleben in der Grimmelschanze und im Reichshain kostet 2022 zum ersten mal gar nichts. Wegen gestiegener Unkosten mussten die Eintrittspreise für Wallenstein 2022 jedoch etwas angehoben werden. Erwachsene zahlen für einen Tribünenplatz 25 Euro je Veranstaltung. Kinder bis 14 Jahren 9 Euro. Beim Einzug und Auszug Wallensteins kostet ein Stehplatz 10 Euro.