Memminger Bürger haben abgestimmt: Das Bahnhofsareal wird künftig "Rosenviertel" heißen. Der Name bezieht sich auf die im Areal verlaufende Rosengasse, so die Stadt Memmingen in einer Mitteilung. Insgesamt 737 Personen nahmen an der Online-Abstimmung vom 8. bis 29. Februar teil. Zur Auswahl standen elf Namen, die bei einer Themenwerkstatt zweimal vorgeschlagen wurden. Die meisten Stimmen erhielt laut Angaben der Stadt das "Rosenviertel". Auf den Plätzen zwei und drei folgten "ForuMM" und "Bahnhofsareal".

Das Memminger Bahnhofsareal soll neugestaltet werden. Dazu fand bereits im November 2019 eine Auftaktveranstaltung statt, im Februar 2020 dann die erste von insgesamt drei geplanten Themenwerkstätten. Bei der Umgestaltung will die Stadt die Bürger miteinbeziehen. Zuvor hatte sich die Mehrheit der Memminger Bürger gegen die Pläne des Investors Ten Brinke ausgesprochen.

Memminger Bahnhofsareal wird neu gestaltet: Bürger reden mit