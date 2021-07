Das erste Mal seit Monaten hat in Memmingen am Freitagnachmittag wieder eine Demonstration der Klimaaktivisten von Fridays for Future stattgefunden - am ersten Ferientag der Sommerferien. Rund 55 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zogen ab 14:15 Uhr in einem Demonstrationszug vom Rathausplatz aus durch die Innenstadt.

Fridays for Future fordert den Klimanotstand



Die Demonstration stand unter dem Motto des Bürgerantrags "Klimanotstand Memmingen". Gemäß dieses Antrags forderten die Demonstrierenden den Ausruf eines solchen Notstandes in der Stadt und die jährliche Ausarbeitung und Veröffentlichung des Treibhausgasaustoßes in Memmingen.

Deutlich weniger Teilnehmer als erwartet



An der Veranstaltung am Freitag nahmen, wie zuletzt häufig, viele ältere Menschen teil. Unter anderem dabei waren auch Vertreterinnen und Vertreter des ADFC. Die Veranstalter der Demonstration hatten ursprünglich mit bis zu 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerechnet.