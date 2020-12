Wer seine Angehörigen in einem Altenheim besuchen will, muss beim Besuch einen negativen Corona-Test vorlegen und jederzeit eine FFPs-Maske tragen. Im Rahmen einer Weihnachtsaktion werden unter der Federführung des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) nun kostenlose Antigen-Corona-Schnelltest angeboten. Das teilt die Stadt Memmingen mit. Demnach führen in Memmingen ehrenamtliche Mitarbeiter des BRK die Test in der Donaustraße durch. Die Testungen finden am 24., 25. und 26. Dezember jeweils von 10-13 Uhr statt.

Angebot gilt nur für besuchende Angehörige von Pflegeheim-Bewohnern



Der Freistaat Bayern finanziert diese Tests. Wer getestet werden möchte, braucht keine Anmeldung, muss aber einen Besuchsschein der Senioren- oder Pflegeeinrichtung vorlegen. "Denn nur für besuchende Angehörige ist dieses Angebot gedacht", teilt die Stadt mit. Normalerweise können sich Angehörige von Pflegeheim-Bewohner beim Vertragsarzt oder in den kommunalen Testzentren auf Corona testen lassen. An Weihnachten gibt es nun die zusätzliche Weihnachts-Testaktion des BRK.

"Machen das für unsere Seniorinnen und Senioren"



"Als ich in unserer BRK-Bereitschaft um Mitwirkung bei dieser Weihnachts-Testaktion gebeten haben, hatte ich die Teams innerhalb von 30 Minuten besetzt", erzählte Heike Waigel, Einsatzleiterin der Testaktion. "Wir wissen genau, für wen wir das machen – für unsere Seniorinnen und Senioren." An jedem Tag sind jeweils rund zehn Ehrenamtliche im Einsatz in den Rot-Kreuz-Bereitschaften in Memmingen, Mindelheim und Bad Wörishofen, informierte BRK-Kreisgeschäftsführer Wilhelm Lehner.

Besprechung vor Beginn der Testungen an Heiligabend

"Gerade den schwächsten und am meisten gefährdeten Menschen in den Senioren- und Pflegeheimen wollen wir helfen, damit sie in diesen Weihnachtstagen von ihren Angehörigen besucht werden können", betonte Dr. Ivo Holzinger, Vorsitzender des BRK-Kreisverbands Unterallgäu. "Dieses Zeichen der Solidarität ist uns dank unserer engagierten ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer möglich."



Holetschek und Schilder besuchen BRK-Bereitschaft

Klaus Holetschek, Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, und Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder besuchten die BRK-Bereitschaft Memmingen an Heiligabend. "Ihnen allen ein ganz großes Dankeschön für ihren wertvollen Einsatz an den Weihnachtsfeiertagen", erklärte OB Manfred Schilder.

Staatssekretär Klaus Holetschek (vorne Mitte) und Oberbürgermeister Manfred Schilder (r.) danken den Ehrenamtlichen für ihren Einsatz an Weihnachten.

"Einen herzlichen Dank dem BRK und allen bei dieser Aktion in Bayern beteiligten Hilfsorganisationen", betonte Staatssekretär Klaus Holetschek. "Wir wollen erreichen, dass möglichst keine Bewohnerin und kein Bewohner in den Alten- und Pflegeheimen oder Behinderteneinrichtungen in Bayern alleine ohne seine Angehörigen Weihnachten feiern muss."

