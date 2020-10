Über 100 Schülerinnen und Schüler der Q11 des Vöhlin-Gymnasiums in Memmingen und einer Klasse der 12. Jahrgangsstufe der FOS/BOS in Memmingen sowie mehrere Lehrkräfte beider Schulen müssen in Quarantäne. Sie werden auf das Coronavirus getestet, gibt die Stadt Memmingen bekannt. Doch auch bei negativen Testergebnissen müssen die betroffenen Mitschüler und Lehrkräfte wegen der möglichen Inkubationszeit für 14 Tage in Quarantäne. Wie die Stadt weiter mitteilt, war in beiden Schulen jeweils ein Schüler positiv auf das SarsCoV-2-Virus getestet worden.

Maskenpflicht auch während des Unterrichts

Seit dem 6. Oktober gilt an weiterführenden und berufsausbildenden Schulen in Memmingen Maskenpflicht, auch während des Unterrichts. Bislang ist noch nicht klar, ob es zu weiteren Maßnahmen in Schulen kommt, so die Stadt. Das Gesundheitsamt erfasse und bewerte regelmäßig die Entwicklung der Neuinfektionen.

Seit dem 10. Oktober hat die Stadt den Schwellenwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Am Donnerstag (15.10.2020) lag der Wert mit 47,6 zum ersten Mal seitdem wieder unter 50. Für die kommenden Tage rechnet die Stadt allerdings mit einem erneuten Anstieg der Zahl an Neuinfektionen.

Coronavirus im Unterallgäu: die aktuelle Lage