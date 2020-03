Die Stadt Memmingen hat die für den 20. März 2020 angesetzte Sportlerehrung wegen der neuesten Entwicklungen des Coronavirus abgesagt. Wie die Stadt am Mittwoch, 11. März, mitteilt, habe man sich aus Rücksicht auf die Sicherheit und Gesundheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu diesem Schritt entschieden. Ein Nachholtermin steht derzeit noch nicht fest.

Am Dienstag, den 10. März, ist im Unterallgäu der erste Verdachtsfall einer Coronavirus-Infektion aufgekommen. Dabei handelt es sich um ein an Husten erkranktes Kind, das erst kürzlich gemeinsam mit seiner Familie Urlaub in Südtirol gemacht hat. Die Familie befindet sich in häuslicher Isolation. Daraufhin muss eine 3. Klasse der Mindelheimer Grunschule aus Sicherheitsgründen für zwei Tage zuhause bleiben. Die Testergebnisse der Kontaktpersonen stehen noch aus.

Ebenfalls am Dienstag entschied die Stadt Memmingen alle Vorstellungen des Landestheaters Schwaben im Stadttheater in Memmingen bis auf Weiteres abzusagen. Außerdem hat die Stadt Wahllokale, welche ursprünglich in Seniorenheimen sein sollten, aufgrund des Virus in andere Einrichtungen verlegt.

Entscheidung der Stadt: Fußball-Regionalligist FC Memmingen spielt das bayerische Pokal-Halbfinale gegen den Drittligisten TSV 1860 München am 31. März ohne Zuschauer.