Mit der Aufhebung des Katastrophenfalls in Bayern werden auch die in der Coronakrise geschaffenen Strukturen zur ärztlichen Notversorgung der Bürgerinnen und Bürger beendet. Daher schließt am Freitag, 19. Juni 2020, die Infektpraxis im Maximilian-Kolbe-Haus.

Die Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Maximilian-Kolbe-Hauses werden in den kommenden Wochen wieder geräumt. Im April war durch die Führungsgruppe Katastrophenschutz innerhalb weniger Tage eine Arztpraxis im Kolbehaus eingerichtet worden, um niedergelassene Arztpraxen zu entlasten und Covid-19-Verdachtsfälle untersuchen zu können. Die Behandlung von Patientinnen und Patienten wird damit wieder in die vorhandenen ärztlichen Strukturen zurückgeführt.

Beerdigungen

An Trauerfeiern in der Aussegnungshalle auf dem Waldfriedhof können maximal 40 Personen teilnehmen, exklusive der Bestattungsmitarbeiter bzw. Geistlichen. Diese Zahl ergibt sich aus der Verordnung, dass sich in Gebäuden bei Bestattungen die Höchstteilnehmerzahl nach der Anzahl der vorhandenen Plätze ergibt, bei denen ein Mindestabstand von 1,5m gewahrt werden kann. In der Aussegnungshalle besteht zudem Maskenpflicht. Im Freien dürfen bis zu 100 Personen an Trauerfeiern teilnehmen, das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird dabei empfohlen.

Coronavirus im Unterallgäu: die aktuelle Lage