Am Klinikum Memmingen ist die Zahl der Corona-Patienten auf der Intensivstation in den letzten sieben Tagen gestiegen. Wie das Klinikum am Montagvormittag mitgeteilt hat, liegt die Zahl der Covid-19-Intensiv-Patienten bei aktuell 5. Am Montag der Vorwoche (22. März 2021) befand sich dagegen nur eine Person mit einer Corona-Infektion auf der Intensivstation. Ingesamt werden im Klinikum momentan 16 Patienten mit einer Covid-19-Erkankung behandelt.

Inzidenzwerte in der vergangenen Woche massiv angestiegen

Die Zahl der Covid-19-Infektionen in Memmingen und dem Unterallgäu hat in den vergangenen Tagen deutlich zugenommen. Am Montag der vergangenen Woche lag der Inzidenzwert in Memmingen noch bei 49,9 - am heutigen Montag meldete das Robert Koch-Institut einen Wert von 195,0. Die Stadt Memmingen lag zwischenzeitlich auch über einem 7-Tages-Wert von 200 Fällen/100.000 Einwohner. Ähnlich sieht die Lage auch im Unterallgäu aus. Dort war die Inzidenz am Montag, 22. März bei 142,9 - aktuell verzeichnet der Landkreis einen Wert von 204,3.

Inzidenzen im Allgäu: Memmingen nun unter 200er Marke