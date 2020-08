Seit Samstag, 1. August, ist das Corona-Testzentrum am Allgäu Airport in Memmingen in Betrieb. Jeden Tag werden dort 300 bis 400 Flug-Reiserückkehrer getestet, meint Emir Sadiki (25), Side-Manager der Ecolog GmbH. Die Düsseldorfer Firma betreibt das Testzentrum am Memminger Flughafen. Derzeit arbeiten sieben Personen im Testzentrum. Die Testkapazitäten am Allgäu Airport könnten noch weiter ausgebaut werden, so Sadiki.

Wer wird getestet?



Getestet werden Flugreisende, die aus einem vom Robert-Koch-Institut definierten Risikogebiet zurückkehren. Reichen die Kapazitäten aus, können sich auch Passagiere aus anderen Ländern testen lassen. Momentan sei der Test noch freiwillig, meint Sadiki. Allerdings würden sich bereits jetzt sehr viele Reiserückkehrer testen lassen.

Das neue Testzentrum befindet sich in einer ehemaligen Lärmschutzhalle gegenüber dem Terminal neben dem Parkplatz P1.

Foto: Julian Hartmann

hochgeladen von Julian Hartmann

Wann und wie bekomme ich das Testergebnis?



Laut Sadiki werden die Tests zweimal am Tag abgeholt und in ein Labor nach München gebracht. Dort werden die Tests dann ausgewertet. Innerhalb von 24 bis 48 Stunden sollen die Ergebnisse dann vorliegen. "Bis jetzt klappt das sehr gut", sagt Sadiki. Bis die Tests vorliegen, müssen die betroffenen Personen in Quarantäne. Per E-Mail und SMS werden die Getesteten über ihr Testergebnis informiert.

Wie läuft der Test ab?



Direkt nach dem Flug kommen die Leute vom Flughafen in das Testzentrum, das sich sich in einer ehemaligen Lärmschutzhalle gegenüber dem Terminal neben dem Parkplatz P1 befindet. Dort müssen die Reisenden dann einen Fragebogen ausfüllen. Aus welchem Land ist man angereist? In welchem Flugzeug (Flugzeugnummer)? Auf welcher Sitzplatznummer? Außerdem müssen die Reisenden persönliche Daten angeben. Die Test-Personen erhalten anschließend einen Barcode. Den Barcode geben die Reisenden dann der Person, die den Test durchführt.

Vor dem Test erklärt ein Helfer den Ablauf des Tests. Der Helfer nimmt dann einen Rachenabstrich, der in ein Röhrchen kommt. Das Röhrchen ist mit dem vorher erhaltenden Barcode versehen.

Der Helfer nimmt dann einen Rachenabstrich, der in ein Röhrchen kommt

Foto: Julian Hartmann

hochgeladen von Julian Hartmann

Coronavirus im Unterallgäu: die aktuelle Lage