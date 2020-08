Laut dem Bayerischen Rundfunk laufen die Vorbereitungen für das Corona-Test-Zentrum am Allgäu-Airport in Memmingen. Nach dem Beschluss des bayerischen Kabinetts am Dienstag, soll es am Flughafen Memmingen ein Corona-Test-Zentrum geben.

Wie der BR berichtet, wird jetzt eine Halle für die Tests vorbereitet. Wann die ersten Tests stattfinden, ist noch nicht klar. Das Corona-Test-Zentrum hätte bereits am Donnerstag starten sollen. Der Start habe sich aber verzögert und ein neuer Termin stehe noch nicht fest. Das mit den Tests beauftragte Labor baut derzeit die notwendigen Geräte und Stationen für das Corona-Test-Zentrum am Flughafen Memmingen, so der BR.

Coronavirus im Unterallgäu: die aktuelle Lage