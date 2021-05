Die Stadt Memmingen hat mit 161,0 deutschlandweit die höchste 7-Tage-Inzidenz. Wie die Stadt jetzt mitteilt, sind die Ansteckungen hauptsächlich auf die privaten Kontakte von Familienmitgliedern zurückzuführen. Oberbürgermeister Manfred Schilder ruft die Memminger Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich in der Öffentlichkeit weiterhin an die geltenden Regeln zu halten. Hygiene, Abstand und FFP2 Masken seien die besten Instrumente sich vor dem Corona Virus zu schützen. Aus Angst vor einer Ansteckung müsse jedoch niemand die Öffentlichkeit gänzlich meiden, so Schilder.

Lob für Testangebot in der Stadt



Er bittet die Bevölkerung außerdem darum, das kostenlose Testangebot in der Stadt ausgiebig zu nutzen. Dr. Erwin Lutz Leiter des Sachgebiets "Gesundheit" bei der Regierung von Schwaben, lobte in einem Gespräch mit den Verantwortlichen der Stadt die große Zahl an Teststationen und Angeboten. Memmingen sei im Vergleich zu ähnlich großen Kommunen in diesem Bereich sehr gut aufgestellt.

Die Gastronomen der Stadt haben in einem Video an die Bevölkerung appelliert, sich weiter an die geltenden Corona-Regeln zu halten.

Memminger Gastronomen rufen zur Einhaltung der Corona-Regeln auf