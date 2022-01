Vom 13. Januar bis zum 19. Januar 2022 können alle Ideen und Anregungen, die online zur Landesgartenschau 2028-2032 eingegangen sind, bewertet werden. Das hat die Stadt Memmingen am Mittwoch in einer Pressemitteilung verkündet.

Ablauf der Bewertung

In den letzten vier Wochen konnten die Memminger Bürger und Bürgerinnen über ein Online-Portal Ideen, Wünsche und Bedenken anmerken. Ab Donnerstag können sie nun online bewertet werden (Link auf das Bewertungsportal). Laut der Pressemitteilung erfolgt die Bewertung, indem Interessierte in die einzelnen Kartenbereiche gehen und die Anmerkungen mit Daumen hoch oder Daumen runter bewerten. Dabei bedeutet ein Daumen runter nicht, dass die Idee schlecht ist, sondern, dass sie als nicht so bedeutsam empfunden wird.

Priorisierung der Ideen

Ziel ist es, für den weiteren Prozess eine Hierarchisierung der Ideen und Bedenken sowie auch ein Meinungsbild von den Bürgern und Bürgerinnen zu erhalten, wie wichtig welche Ideen sind. Die bedeutsamsten und übergeordneten Ideen sollen sich bei der Konzeptausarbeitung der Landesgartenschau wiederfinden. Alle weiteren Ideen, die als nicht sehr bedeutsam gewertet werden, oder in einer detaillierter Ebene gedacht sind, werden trotzdem in den Ideenfundus aufgenommen.