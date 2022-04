Am Allgäu Airport hat das Bayerische Rote Kreuz am heutigen Sonntag 23 schwerstbehinderten Kindern aus der Ukraine empfangen. Die Kinder wurden infolge einer Evakuierung eines Waisenhauses in Krywyj Rih im Südosten der Ukraine nach Deutschland gebracht.

Foto: Benjamin Liss

hochgeladen von Fabian Mayr

Mit 46 Einsatzkräften und 23 Krankentransport- und Rettungswagen ermöglichte das Bayerische Rote Kreuz die Verlegung. Die Kinder waren mit zwei polnischen Militärflugzeugen am frühen Sonntagabend am Memminger Flughafen angekommen.

Temporäre Bleibe in Ursberg

"Das BRK verlegte die Kinder und ihrer Pflegerinnen und Pfleger vom Flughafen Memmingen in das Dominikus-Ringeisen-Werk nach Ursberg. Aufgrund ihrer schweren Behinderungen bedürfen die Kinder auch während der verhältnismäßig kurzen Fahrtstrecke einer intensiven Betreuung und medizinischen Versorgung", so BRK-Krisenmanager Leonhard Stärk in einer Pressemitteilung. "Den Waisenkindern wird im Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg eine temporäre Bleibe geboten, vor allem aber Schutz, Sicherheit und die notwendige Bewältigung des Erlebten ermöglicht."

Zusammenwirken aller schwäbischen Kreisverbände

Das Dominikus-Ringeisen-Werk hat mit vielen ehrenamtlichen Helfern in Ursberg eigens ein Gebäude hergerichtet und eingerichtet, in dem die Waisenkinder zusammen mit 16 Pflegekräften und deren Familienangehörigen, die ebenfalls mitkamen, untergebracht werden. Die Krankentransporte wurden im Zusammenwirken aller schwäbischen Kreisverbände in enger Zusammenarbeit mit dem Dominikus-Ringeisen-Werk und dem Landratsamt Günzburg durchgeführt.