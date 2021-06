Ab Samstag darf nun auch in Memmingen endlich die Außengastronomie öffnen. Zuvor war die Inzidenz der Stadt an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 gesunken. Mit einem Besuch bei ihrem Stadtratskollegen Uwe Rohrbeck haben der Bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek und der Memminger Oberbürgermeister Manfred Schilder die Biergartensaison in der Stadt am Samstag inoffiziell eröffnet. Das teilt die Stadt Memmingen mit. Demnach haben sich die Politiker vor dem Besuch auf Corona testen lassen.

Politiker freuen sich über Öffnungen



Beide Politiker freuen sich über die Lockerungen, denen ab Montag weitere folgen können. "Dank der hohen Impfquote und der Umsicht der Bevölkerung haben wir diese niedrigen Inzidenzwerte, das freut mich sehr", sagt Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Oberbürgermeister Manfred Schilder ergänzt: "Wir alle wollen, dass es noch weitere Erleichterungen gibt, deshalb sollten wir jetzt nicht unvernünftig werden!"

Die derzeitigen Regelungen für in Memmingen



Die Außengastronomie darf für Besucher mit vorheriger Terminbuchung und mit Dokumentation für die Kontaktnachverfolgung öffnen. Sitzen an einem Tisch Personen aus mehreren Hausständen, ist ein Testnachweis erforderlich.

Fünfmal unter 100: Stadt Memmingen lockert weiter