In der aktuellen Corona-Pandemie mussten Patientinnen und Patienten in den vergangenen acht Wochen bayernweit auf Besuche in Kliniken verzichten. „Es war keine einfache Situation. Aber unsere Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörige haben großes Verständnis gezeigt. Dafür sind wir sehr dankbar“, betont Maximilian Mai, Vorstand des Klinikums Memmingen. „Umso mehr freuen wir uns, dass Besuche im Memminger Klinikum ab 9. Mai wieder möglich sind, wenn auch noch mit Einschränkungen.“ Aufgrund der abflachenden Covid-19-Infektionsrate lässt die jüngste Infektionsschutzverordnung des Bayerischen Gesundheitsministeriums Besuche in bayerischen Kliniken wieder zu.

Das Besuchskonzept des Klinikums sieht folgendes vor: Ab Samstag, 9. Mai, gilt eine tägliche Besuchszeit von 14 bis 19 Uhr. Eine feste Kontaktperson darf pro Tag eine Patientin/ einen Patienten besuchen. Eine Ausnahme gilt für Eltern, die ihr Kind im Krankenhaus besuchen, sie dürfen beide kommen. Und auch bei Sterbenden gilt eine besondere Regelung, der engste Familienkreis kann ihnen beistehen.

Wichtig ist generell, dass die Besucherin/ der Besucher gesund ist. Täglich muss dazu neu ein Besuchsschein mit Selbstauskunft ausgefüllt werden, der über Patient und Besucher namentlich Auskunft gibt. Dies ist wichtig, damit im Fall einer Covid-19-Infektion die Kontakte des Erkrankten nachverfolgt werden können. Besucherinnen und Besucher betreten das Klinikum über das Zelt am Haupteingang und geben dort das Formular ab. Um Wartezeiten zu vermeiden, kann das Formular bereits im Internet unter www.klinikum-memmingen.de abgerufen, ausgedruckt und zu Hause ausgefüllt werden. Auch beim Besuch im Klinikum muss der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden und eine Mund-Nasen-Bedeckung (sogenannte Community-Masken sind ausreichend, die medizinischen Masken des Klinikums sind ausschließlich für Patienten und Personal gedacht) muss mitgebracht und getragen werden.

