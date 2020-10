Am Freitag, den 16. Oktober, kommt es aufgrund von Messfahrten der Deutschen Bahn zu Behinderungen an den Bahnübergängen im Stadtgebiet Memmingen. Verkehrsteilnehmer müssen mit Wartezeiten von bis zu 25 Minuten rechnen.

Welche Bahnübergänge sind betroffen?

Für die Testfahrten von Lindau in Richtung München bestehen die Behinderungen im Memminger Stadtgebiet an den Übergängen in der Allgäuer Straße, am Dickenreiser Weg, an der Stadtweiherstraße, der Bodenseestraße, der Hühnerbergstraße und der Buxacher Straße, teilt die Stadt Memmingen auf ihrer Homepage mit.

Wann sind die Übergänge gesperrt?

Demnach erfolgen die Messfahrten aus Richtung Leutkirch von von 9:00 bis 9:25 Uhr, 10:10 bis 10:35 Uhr, 11:20 bis 11:40 Uhr, 13:25 bis 13:50 Uhr, 15:05 bis 15:30 Uhr und von 16:10 bis 16:35 Uhr.

Außerdem können einzelne Züge ausfallen. Sie werden durch Busse ersetzt. Nähere Informationen gibt es auf der Homepage der Deutschen Bahn (Übersicht baubedingte Fahrplanänderung).

Grund für die Messfahrten

Die Elektrifizierung der Bahnstrecke München-Lindau steht nach Angaben der Stadt kurz vor dem Abschluss. Um die notwendige Genehmigung für die Strecke zu bekommen, müssen Gleis und Oberleitungsmessfahrten durchgeführt werden. Dafür müssen die Übergänge von der Abfahrt des Messzuges bis zur Ankunft im Zielbahnhof geschlossen bleiben.