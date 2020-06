Auch wenn es bewölkt und kühl ist: die ersten Schwimmerinnen und Schwimmer ziehen im Memminger Freibad wieder ihre Bahnen. Oberbürgermeister Manfred Schilder sprach beim Ortstermin mit dem Personal sowie den Besucherinnen und Besuchern. „Ich weiß, dass diese Art der Öffnung Einschränkungen bringt, der Großteil der Gäste ist jedoch froh darüber, überhaupt wieder schwimmen zu dürfen“, schildert das Stadtoberhaupt seine Eindrücke.

Das Schwimmerbecken zum Beispiel ist nun in vier Bereiche aufgeteilt, in denen quasi im Kreis geschwommen wird. „Die Abstandspflicht besteht auch im Becken, weshalb hier ein Überholverbot herrscht“, erläutert Sportamtsleiter Jürgen Schäle. Vor der Wiedereröffnung des Freibads war in diesem Jahr somit nicht nur die saisonal übliche Reinigungsarbeit aller Mitarbeiter gefragt, sondern auch eine ausgeklügelte Beschilderung, die den Badenden Auskunft gibt und auf Vorschriften hinweist.

Er sei sich bewusst, dass die Hygienemaßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie den Besuch im Freibad schwieriger machen, so Schilder weiter. Im Gegensatz zu manch anderem Bad in der Nähe, habe sich Memmingen jedoch zu einer Öffnung entschlossen. Was die Schwimmerinnen und Schwimmer honorierten. „Wir blicken gespannt nach München, ob wir in den nächsten Wochen vielleicht manche Vorschrift lockern können“, bemerkt der Oberbürgermeister. Für die Vereine und die Badenden die wegen der Bewegung und dem Sport das Bad aufsuchen, sei die Öffnung bereits ein positives Signal. Auch sehen die Badegäste im digitalen Ticketverkauf kein Hindernis für ihren Besuch.

Alle neuen Regeln auf der Homepage der Stadt Memmingen.

