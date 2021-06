Seit Freitag können die ersten Badegäste im Memminger Freibad wieder das Wasser genießen und ihre Bahnen ziehen. Die ersten Besucherinnen und Besucher eroberten sich um Punkt neun Uhr äußerst gut gelaunt die Bahnen des Schwimmerbeckens. Oberbürgermeister Manfred Schilder hörte sich vor Ort um: "Schön zu sehen, dass alle schon gewartet haben. Das Team hat die technischen Probleme rund um eine Pumpe in den Griff bekommen und wir können den Besucherinnen und Besuchern wieder ein einigermaßen gewohntes Freibaderlebnis bieten."

Sportamtsleiter Jürgen Schäle ergänzt: "Mit den Online Tickets haben wir gute Erfahrungen gemacht. Schon letztes Jahr haben sich die Besucher von uns die Technik erklären lassen und viele sind darauf schon eingestellt."

Hygienevorschriften im Freibad

Die Hygienevorschriften des Gesetzgebers sind in diesem Jahr ein wenig anders als im vergangenen Jahr. Aus diesem Grund ist das Kinderplanschbecken wieder geöffnet, obwohl derzeit die Rutsche und der Wasserpilz im Nichtschwimmerbecken nicht betrieben werden. "Wir sind froh, dass wir endlich wieder aufmachen können", so die übereinstimmenden Aussagen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für jede Schicht sind bis zu sieben Personen im Freibad mit Aufsicht, Reinigung und Kassendiensten beschäftigt.

Tickets gibt es online

Wie schon im vergangenen Jahr, wird auch heuer ein Online-Ticket benötigt. Wer keinen Internetzugang hat, kann vielleicht Verwandte oder Bekannte um Hilfe bitten. Falls dies nicht möglich ist, hilft das Personal an der Freibadkasse weiter. Dabei könnte es jedoch zu Wartezeiten kommen.

Es gibt wieder einen 2-Schicht-Betrieb. Die Schichten gehen von 9–13.30 Uhr und von 14–19 Uhr. In der Zwischenpause finden Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten statt, für die das Freibad kurz geräumt werden muss. In den Abendstunden steht das Freibad wieder den Memminger Schwimmsportvereinen zur Verfügung.

Die Umkleidekabinen sowie die Duschen sind geöffnet. Im Eingangsbereich, in den Umkleidekabinen sowie im Sanitärbereich gilt FFP-2-Maskenpflicht.

Im Schwimmerbecken gilt wieder das "Kreisschwimmen". Dazu ist nach jeder zweiten Bahn eine Leine eingezogen, sodass die Schwimmerinnen und Schwimmer im Kreis mit Abstand schwimmen können. In den Becken müssen natürlich auch die Abstandsregeln eingehalten werden.

Der Wasserpilz sowie die Rutsche sind aktuell gesperrt. Die Eintrittspreise bleiben wie bisher: Erwachsene 2,30 €, Jugendliche 1,00 €; Feierabendtarif (ab 17 Uhr): Erwachsene 1,20 €, Jugendliche 0,50 €; der Eintrittspreis kann durch Lastschrift oder Giro-Pay bezahlt werden.

Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Memmingen wieder steigen und Regelungen für eine Inzidenz zwischen 50 und 100 in Kraft treten, müssen Badegäste an der Kasse einen Nachweis vorlegen über einen negativen Coronatest (Schnelltest oder PCR-Test nicht älter als 24 Stunden) oder über eine vollständige Impfung (gültig 14 Tage nach abschließender Impfung) oder über eine Genesung, die nicht länger als sechs Monate zurückliegt.