Die Stadt Memmingen wird Modell-Region für ein Mobilitätskonzept, das sämtliche Verkehrsträger (Straße, Schiene, Luft) und Verkehrsmittel sowie Mobilitätsformen (vom Fußgänger bis zum Fluggast) als Gesamtpaket umfassen soll. Das berichtet die Allgäuer Zeitung. Dabei wird die Stadt nun mit dem bayerischen Verkehrsministerium zusammen arbeiten. Mit der vom Freistaat ins Leben gerufenen Modell-Region soll auch eine Verkehrswende vorangebracht werden, die eine deutliche Reduzierung der Umweltschäden mit sich bringt, heißt es weiter in der AZ.

Als erster Schritt soll nun eine vorbereitende Studie zum Erstellen des Mobilitätskonzepts in Auftrag gegeben werden. Das haben laut AZ nun die Mitglieder des städtischen Finanzsenats einstimmig beschlossen. Der Freistaat beteiligt sich mit maximal 200.000 Euro an dem Projekt, auf die Stadt würden höchstens knapp 55.000 Euro zukommen. Wichtig sei laut Oberbürgermeister Manfred Schilder (CSU), die im Laufe des Projekts entwickelten Maßnahmen zur Verbesserung des Verkehrs auch in die Tat umzusetzen.