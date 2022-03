Am heutigen Dienstag, den 8. März, findet der jährliche Weltfrauentag statt. Ursprünglich ins Leben gerufen, um um die Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen und die Emanzipation voranzutreiben, macht der Tag auf die Rechte der Frau und die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau aufmerksam. Anlässlich dieses Tages startet am Dienstag in Memmingen die Ausstellung "Rebellinnen: Frauen verändern die Welt". Sie portraitiert mutige Mädchen und Frauen, die für ihre Überzeugungen und Rechte kämpften, die Gesellschaft prägten und sie so ein Stück besser machen wollten. Träger ist der evangelische Presseverband für Bayern e.V.

Starke Vorbilder

Die Ausstellung wurde am Dienstag in Memmingen zum ersten mal für die Öffentlichkeit enthüllt. In der ganzen Stadt sind in Schaufenstern und an öffentlichen Plätzen insgesamt 29 Plakate zu sehen. Sie zeigen Frauen aus verschiedenen Epochen des deutschsprachigen Raumes, die sich selbstbewusst und mutig für ihre Ziele eingesetzt haben und sich nicht von den gesellschaftlichen Erwartungen haben leiten lassen. Dazu gehören Frauen, wie Bertha Benz, die als Pionierin des Automobils Technikgeschichte geschrieben hat, oder wie Elisabeth Schwarzhaupt, die 1961 die erste Bundesministerin wurde.

Die Ausstellung "Rebellinnen: Frauen verändern die Welt" ist seit Dienstag in Memmingen zu sehen.

Diese Frauen sollen Mädchen und jungen Frauen gezeigt werden und ihnen so Vorbilder sein. "Frauen und Männer sollen gleichberechtigt ihre Kompetenzen und Stärken in allen Lebensbereichen entfalten können. Dazu braucht es gerade für Frauen starke Vorbilder - Frauen, die ihr Leben in die Hand nehmen, die etwas verändern und bestehende Strukturen hinterfragen", findet Ulrike Scharf, die bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales.

"Rebellinnen" bis Ende März in Memmingen

Die Ausstellungstafeln präsentieren historische Dokumente, Zitate und Auszüge aus Interviews oder Tagebucheinträgen. Künstlerinnen aus ganz Deutschland haben, um den Plakaten Leben einzuhauchen, exklusive Illustrationen gezeichnet. Für Gäste der Ausstellung, die noch mehr über die dargestellten Frauen wissen möchten, gibt es außerdem einen QR-Code mit weiterführenden Informationen wie Texten, Audios und Videos. Die Ausstellung "Rebellinnen: Frauen verändern die Welt" wird bis Ende März in Memmingen zu sehen sein. Danach tourt sie durch weitere Städte Deutschlands. Dabei soll sie in jeder neuen Stadt um mindestens ein Frauenporträt wachsen. Für Memmingen kam mit Sigrid Baur die erste Gleichstellungsbeauftragte der Stadt dazu.

Oberbürgermeister Manfred Schilder stellt der Frauenministerin Ulrike Scharf die Memminger „Rebellin“ Sigrid Baur (r.) vor.

Die Schaufenster der Rebellinnen

Wer die Ausstellung sehen möchte, findet die Plakate an folgenden Plätzen und Schaufenstern in Memmingen: