Sechs neue Bahnhalte rund um Memmingen soll es in wenigen Jahren geben: in Pleß, Fellheim, Heimertingen, Memmingen-Amendingen, am Memminger Berufsbildungszentrum (BBZ) und in Buxheim. Die Planungen dafür sollen laut Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart noch in diesem Jahr starten. Das geht aus einer Pressemitteilung des Bayerischen Verkehrsministeriums zum Ausbau der Illtertalbahn hervor.

Dank des Ausbaupakets können demnach zudem die Regionalexpresszüge, die das Oberallgäu an den Bahnknoten Ulm und den weiterführenden Fernverkehr anbinden, beschleunigt werden.

Weitere Teile des Ausbaupakets sind neue Dieseltriebwägen für die Regionalbahnlinien von Ulm nach Illertissen und Weißenhorn ab Ende 2020, der barrierefreie Umbau des Bahnhofs Senden bis Ende 2023 und der Bau je eines Doppelspurabschnitts zwischen Gerlenhofen und Senden sowie zwischen Kellmünz und Pleß. Zugleich soll die Strecke von Neu-Ulm bis Kempten und Senden bis Weißenhorn elektrifiziert werden und die Digitalisierung der Leit- und Sicherungstechnik soll für mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit sorgen.

Reichhart in der Pressemitteilung: „Das Illertal ist hier geradezu Vorreiter. Denn gerade im Einzugsbereich von Räumen wie Ulm/Neu-Ulm und Memmingen wollen wir Elektrifizierungen, neue Halte und weitere Streckenausbauten voranbringen.“