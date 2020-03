An der Kreuzung Buxacher Straße mit Laberstraße und Frundsbergstraße in Memmingen entsteht ein "Mini-Kreisverkehr", berichtet die Stadt Memmingen in einer Pressemitteilung.

Demnach kommt der Kreisverkehr in der zweiten Aprilwoche. Zuständige bringen den Mini-Kreisverkehr mit einer Mittelinsel aus Kunststoffelementen auf der Fahrbahn auf. Größere Fahrzeuge können die Mittelinsel bei Bedarf überfahren. Mit dem neuen Kreisverkehr reduziert sich beispielsweise die Durchfahrtsgeschwindigkeit auf der Frundsberg- bzw. Laberstraße und damit auch die Lärmemission.

Immer wieder wurde die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse an dieser Kreuzung thematisiert, "besonders für die sichere Querung für Fußgänger und Radfahrer", heißt es weiter in der Mitteilung.