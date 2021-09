Seit Donnerstag gelten in Bayern geänderte Corona-Regeln, der Inzidenzwert (Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) ist nicht mehr der Maßstab. Stattdessen gilt die "Krankenhaus-Ampel".

Alkoholverbote in der Memminger Innenstadt

Die Stadt Memmingen weist mit einer neuen Allgemeinverfügung (Link auf PDF)auf weiterhin bestehende Alkoholverbote in bestimmten Innenstadtbereichen hin. In der Stadt Memmingen gilt aktuell an folgenden Plätzen das Alkoholverbot:

Marktplatz

Kramerstraße

Weinmarkt

Roßmarkt

Theaterplatz

Schrannenplatz

Bahnhofsvorplatz und Busbahnhof

Coronabedingtes Alkoholverbot in den markierten Bereichen der Memminger Innenstadt.

Foto: Stadt Memmingen

hochgeladen von Holger Mock

Das Alkoholverbot gilt ganztägig. Die Pflicht erstreckt sich auf den gesamten öffentlich zugänglichen Raum, einschließlich der Gehwege bis zu den Hauswänden, mit Ausnahme der genehmigten Außenbewirtungsflächen der Gastronomiebetriebe.