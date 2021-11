Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird es auch dieses Jahr keinen großen Rathaussturm in Memmingen mit vielen verschiedenen Gruppen und Umzug geben. Das teilten die Himmlischen Teufel des TV Memmingen, die in der Regel am 11. 11. den Rathaussturm organisieren, mit. Lediglich ist eine Schlüsselübergabe des Oberbürgermeisters gegen 11 Uhr an die Kindergarde geplant