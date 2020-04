Das Memminger Amtsgericht hat einen Somalier wegen räubersicher Erpressung zu drei Jahren Haft verurteilt. Darüber berichtet die Memminger Zeitung (MZ). Demnach soll der Mann von einem 16-jährigen Mädchen Geld und die Scheckkarte gefordert haben.

Laut MZ hob die 16-Jährige am Neujahrstag 2020 in der Sparkassenfiliale an der Augsburger Straße in Memmingen 20 Euro von ihrem Konto ab. Auch ihre jüngere Schwester war mit dabei. Als die beiden den Automatenraum verlassen wollten, versperrte ihnen ein dunkelhäutiger Mann den Weg und forderte Geld und Scheckkarte. Daraufhin wehrten sich die Mädchen und liefen in Richtung Innenstadt. Allerdings holte der Mann sie in Nähe des Bahnhofes ein. Wie die MZ berichtet, hielt der Mann die 16-Jährige fest und bedrohte sie. Passanten halfen dem Mädchen. Eine Frau fuhr die beiden Schwestern mit einem Auto nach Hause.

Nach dem Überfall musste die 16-Jährige wegen psychischer Probleme für eineinhalb Wochen in ein Klinikum und ist auch heute noch in Behandlung, berichtet die MZ. Auch wenn der Täter gestand, sich entschuldigte und Reue zeigte, konnte der psychologische Gutachter keine Anzeichen für eine positive Persönlichkeitsentwicklung erkennen, so die MZ.

Außerdem war der alkoholsüchtige Mann auch schon im September 2019 auf dem Memminger Schrannenplatz mit Nazisprüchen und Hitlergruß aufgefallen. Auch in dieser Sache musste er sich im selben Prozess vor dem Gericht verantworten.