Seit vielen Jahren ist es Tradition, dass die jeweiligen Studentengruppen der Southeast Missouri State University, Cape Giradeau (USA) während ihres Aufenthaltes in Bayern eigens nach Memmingen kommen. Oberbürgermeister Manfred Schilder empfing die 15 Studentinnen und Studenten herzlichst im Rathaus. Die Fahrt nach Memmingen sei zwischenzeitlich eine „feste Institution auf dem Reiseplan“, wie Delegationsleiter Dr. Fred Poston freudig feststellte. Im Anschluss an den Besuch im Rathaus war die amerikanische Studentengruppe zum Austausch mit den Schülerinnen und Schülern in der FOS/BOS Memmingen und besichtigte die Firma Pester Pacautomation.

Oberbürgermeister Manfred Schilder freute sich sehr, dass der Austausch zum wiederholten Mal zustande kam: „Der Austausch junger Menschen verschiedener Nationen ist der beste Garant der Friedenssicherung. Nur mit dem Wissen über fremde Kulturen und der Akzeptanz der Unterschiede von Kulturen, kann man respektvoll miteinander umgehen und sich aufeinander einlassen“. Er wünschte den Jugendlichen und ihren Betreuern noch einen spannenden Aufenthalt in Memmingen.

Dr. Fred Poston bedankte sich für den herzlichen Empfang und für die alljährliche Gelegenheit im Rathaus begrüßt zu werden und „so eine schöne Stadt sehen zu dürfen“.

Die amerikanische Delegation weilt seit dem 28. Dezember 2019 in Bayern. Das abwechslungsreiche Programm beinhaltete neben zahlreichen Unterrichtseinheiten auch Besuche von Regensburg, Nürnberg, Salzburg, Fraueninsel und Herrenchiemsee. Mit dem Besuch im Memminger Rathaus endete der Austausch für die Amerikanerinnen und Amerikaner.

Text: Pressestelle der Stadt Memmingen / Luisa Maute