Am Klinikum Memmingen entstehen neue Parkplätze. Dafür soll im Laufe dieser Woche das alte Personalwohnheim des Krankenhauses in der Wallensteinstraße abgerissen werden. Wie das Klinikum in einer Pressemeldung mitteilt, entstehen an der Stelle etwa 130 neue Mitarbeiterparkplätze. Demnach soll durch die Maßnahme dem Parkplatzproblem des Klinikums in der Bismarckstraße entgegengewirkt werden.