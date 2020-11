Wegen der Corona-Pandemie kann der Christkindlesmarkt auf dem Memminger Marktplatz heuer nicht stattfinden. Dafür wird es aber einen "weihnachtlichen Budenzauber" in der Altstadt geben, so die Stadt Memmingen in einer Pressemitteilung.

Demnach soll es in der Altstadt verteilt zwölf verschiedene Stände geben, an denen die Besucher beispielsweise Kässpatzen, Mützen oder Geschenkartikel kaufen können. Der Bayerische Schaustellerverband veranstaltet den "Budenzauber" vom 27. November bis 5. Januar. Geöffnet hat der Markt von Montag bis Donnerstag von 11-19 Uhr und Freitag und Samstag von 11-20 Uhr.

Was wird angeboten?

Manghausplatz: Kässpatzen, Geschenkartikel

Schrannenplatz: Olivenholz, Brat- und Bockwürstchen, Schmuck, Mützen, Bücher

Weinmarkt: Süßwaren, Schmuck

Theaterplatz: Pizza, Crêpes, Süßwaren

Elsbethenhof: Socken, Mützen, Schals, Handschuhe, Dinkelkissen

Beim "weihnachtlichen Budenzauber" wird kein Alkohol ausgeschenkt. Der Imbiss wird zum Mitnehmen verkauft, so die Stadt.

Der weihnachtliche Budenhauber in Memmingen findet werktags vom 27. November bis 5. Januar statt.

Foto: Stadt Memmingen

hochgeladen von Lisa Hauger

Bilderwettbewerb

Zur weihnachtlichen Gestaltung der Buden tragen mit einem Bilderwettbewerb auch die Grundschulen von Amendingen, Steinheim, Benningen und Memmingerberg bei.

Die Kunstwerke der Schüler hängen in den Buden aus. Besucher des "weihnachtlichen Budenzaubers" können mithilfe eines Stimmzettels für ihr schönstes Bild stimmen. Die drei besten Bilder werden mit Memminger Geschenkgutscheinen für ihre Klasse belohnt, so die Stadt.