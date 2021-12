Mit ihren weihnachtlichen Weisen verzaubern sie jedes Jahr Patienten und Personal des Memminger Klinikums und auch heuer positionierten sich am zweiten Adventssonntag die Illertaler Alphornbläser mit ihren großen Instrumenten im Klinikgarten und ließen durch ihre langen, tiefen Töne die Zuhörenden an den Klinikfenstern nicht unberührt. Damit wollten die fünf – wie sie selbst betonten "vollständig geimpften" – Musikanten aus Berkheim in Zeiten der Pandemie DANKE sagen für den großen Einsatz der Klinikmitarbeiter. Und auch die Patienten im Klinikum freuten sich über diese schöne Art der Aufmunterung und Seelentröstung.