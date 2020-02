Im September eröffnet der Alpenverein Memmingen das geplante Boulderzentrum in der Allgäuer Straße, so die Allgäuer Zeitung in ihrer Mittwochsausgabe.

Das neue Vereinszentrum der Sektion Memmingen ist mit einer Grundfläche von 560 Quadratmetern demnach knapp zehn Meter hoch. Im Innenbereich sollen Sportler rund 4,5 Meter hoch bouldern können. An der Außenfassade können Kletterer mit Seilsicherung hingegen bis auf 11 Meter Höhe steigen. Als Kernöffnungszeiten strebe der Deutsche Alpenverein (DAV) 16 bis 22 Uhr an und das an sieben Tagen in der Woche.

Der Neubau kostet rund 2,7 Millionen Euro. Rund 730.000 Euro trägt die Sektion Memmingen des Deutschen Alpenvereins (DAV). Zuschüsse der Stadt, des DAV-Bundesverbands und des Bayerischen Landessportbundes und Spenden und Kredite verschiedener Einrichtungen, Organisationen und Privatleute decken den Rest ab, heißt es weiter in der Zeitung.

Derzeit suchen die Verantwortlichen noch nach Arbeitskräften für die Gartengestaltung und den Möbelbau.

Die Hallenhülle stehe bereits seit Weihnachten. Bei den Bauarbeiten im Sommer vergangenen Jahres hatte es unerwartete Komplikationen gegeben. Deshalb verzögerte sich der Bau der Halle.