Ab dem 28. Oktober gibt es am Allgäu Airport in Memmingen ein neues Flugziel. Jeweils am Mittwoch und Sonntag fliegt die Fluggesellschaft Wizz Air von Memmingen aus in die im Osten Siziliens gelegene Stadt Catania. Das teilt der Allgäu Airport in einer Pressemeldung mit. Demnach wird damit das bestehen Sizilien-Angebot des Flughafens erweitert. Denn die über 25.000 Quadratkilometer große Insel steht bereits seit längerer Zeit auf dem Memminger Flugplan. Ryanair fliegt nämlich von Memmingen aus Siziliens Hauptstadt Palermo an.

Wizz Air: Erstmals ab Memmingen nach West-Europa



Bisher habe Wizz Air als größter Low Cost Anbieter Ost-Europas vornehmlich Ziele in dieser Region ansteuert. Mit Catania hat die Fluggesellschaft nun erstmals ab Memmingen eine Verbindung in West-Europa ins Streckennetz aufgenommen, heißt es in der Mitteilung. Das werde aufmerksam am Flughafen Memmingen registriert: "Das zeigt, welches Potential Wizz Air in Memmingen sieht und dass dies noch lange nicht ausgeschöpft ist", verdeutlicht Airport Vertriebsleiter Marcel Schütz.