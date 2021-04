Ganz spontan oder von langer Hand geplant: Bei der Urlaubsplanung hat jeder seinen eigenen Stil. Wer diesen Sommer vorhat vom Flughafen Memmingen aus zu verreisen, hat über 40 Ziele zur Auswahl.

Der jetzt erschienene Sommerflugplan, gültig bis Ende Oktober, "bietet in den kommenden Monaten zahlreiche Reise- und Urlaubsmöglichkeiten", so Marcel Schütz, Vertriebsleiter des Flughafens. Was auf der Liste mit den Flugzielen auffällt, sind die beiden "Neuzugänge". Rhodos (ab 3. Juli, samstags und dienstags) und Zagreb (ab 3. September, montags und freitags) kommen in diesem Jahr neu dazu.

"Reisen weiterhin möglich"

"Bis Ende Oktober erhalten unsere Gäste ein hohes Maß an Planungssicherheit", erläutert Marcel Schütz. Ryanair bietet hier kostenlose Umbuchungen an. Wer bis zum 30. Juni 2021 eine Reise bucht, die spätestens am 31. Oktober 2021 stattfindet, kann bis zu zwei Flugänderungen vornehmen.

Das aktuelle Gesundheitsgeschehen in den jeweiligen Ländern kann zwar zu Auflagen und Einschränkungen führen, Schütz meint dennoch: "Reisen bleibt aber weiterhin möglich und wird bis in den Herbst wohl immer sicherer zu planen sein.“