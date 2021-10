Ab kommendem Sonntag tritt der neue Winterflugplan des Allgäu Airports in Memmingen mit neuen Flugzielen in Kraft. Dabei soll auch eine neue Gepäckhalle das Reisen erleichtern.

Von Skandinavien bis Ägypten

Zu den insgesamt 44 Flugzielen gehören neben Skandinavien und Osteuropa auch zum ersten Mal alle Kanaren-Inseln und das ägyptische Hurghada. Auch das Osteuropa-Angebot wurde um die bulgarische Stadt Plovdiv erweitert, in der sich viele deutsche Firmen niedergelassen haben. Auch der Flugbetrieb nach Moskau wird nach längerer Pause wieder aufgenommen.

Große Reiselust nach Corona

Wegen Corona wird ein großer Andrang an Reisenden erwartet, darunter auch Feiertags-Reisende, die den Flughafen nutzen werden, um Verwandte über die Feiertage zu besuchen. Eine neue Gepäckhalle im Ankunftsbereich des Airports soll zudem die Reise vereinfachen. "Es beginnt eine neue Zeit nach Corona", fasst Flughafen Geschäftsführer Ralf Schmid die Grundstimmung bei Fluggästen und -gesellschaften zusammen. Weiter gab er an, dass der Nachholbedarf beim Reisen schon in den vergangenen Wochen zu spüren war.