Der Flughafen Memmingen hat am Samstag sein Corona-Testzentrum in Betrieb genommen. Ab dem 1. August können sich dort Reiserückkehrer kostenlos auf das Coronavirus testen lassen, heißt es in einer Pressemitteilung des Flughafens.

Wer kann sich testen lassen?

Wer von einer Reise aus einem vom Robert-Koch-Institut definierten Risikogebiet zurückkehrt, könne sich kostenlos testen lassen. Passagieren aus anderen Ländern stehe der Test dann zur Verfügung, wenn es die aktuellen Kapazitäten erlauben. Für abfliegende Fluggäste und Anwohner bestehen nach Angaben des Flughafens derzeit keine Test- Möglichkeiten. "Wer aus einem als Risikogebiet eingestuften Land einreist, kann durch den Nachweis eines negativen Tests die sonst anstehende Quarantänepflicht vermeiden", heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Das neue Testzentrum befindet sich in einer ehemaligen Lärmschutzhalle gegenüber dem Terminal neben dem Parkplatz P1. Es ist täglich während des Flugbetriebs geöffnet. Der Weg dorthin ist ausgeschildert.

Staatssekretär Klaus Holetschek vor Ort

Staatssekretär Klaus Holetschek (CSU) informierte sich vor Ort über das neue Test-Angebot. Er betonte: „Corona-Tests sind wichtige Instrumente, um Infektionsketten zu unterbinden und die Anzahl der Neuinfektionen auf einem niedrigen Niveau zu halten." Nun sei es wichtig, weiter vorsichtig und umsichtig zu handeln, so Holetschek. Er dankte dem Flughafen Memmingen für "die rasche und kompetente Umsetzung des Testzentrums.“

Sollte der Bund die angekündigte Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten einführen, wird das Memminger Testzentrum den neuen Anforderungen angepasst. Der Flughafen informiert darüber dann auf seiner Webseite.

