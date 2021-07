Am Mittwoch hat das Landgericht Memmingen verkündet: Frauen dürfen in Zukunft beim Fischertag in den Stadtbach jucken! Die Urteilsbegründung in vier Worten: Keine Sonderrechte für Männer. Die "Autonome Bande für den revolutionären Umbruch Memmingen" hat noch am selben Abend zu einer Demonstration aufgerufen, die das Urteil des Landgerichtes aufgreift. Der Titel der Demo: "Fischer*innen aller Geschlechter vereinigt euch!" Ziel war laut Ankündigung ein "bunter und fröhlicher Fischer*innen-Umzug", eine Demo für Gleichberechtigung aller Geschlechter. Insofern: eine Demonstration, die das Urteil des Landgerichts unterstützt.

35 Personen demonstrieren

Etwa 35 Demonstrantinnen und Demonstranten sowie etwa 12 Polizeikräfte waren anwesend. Die Demonstration begann am Bonhoeffer Haus mit einer Rede von Ida Luzenberger vom Memminger Verein "Fischers Fritze", dass die Frauen ein Anrecht haben beim Fischertag mitzumachen und nicht nur Kübelträgerinnen sein wollen. Der Zug mit Begleitung der Polizei zog dann zum Marktplatz, wo mehrere Mitglieder des Vereins Ansprachen hielten. Weiter ging es durch die Fußgängerzone (Kramerstraße) zum Fischerbrunnen wo ebenfalls Reden gehalten wurden.

Das sagt Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder zum Fischertags-Urteil