Am Donnerstag, 25. November, dem internationalen Tag "NEIN zu Gewalt an Frauen", entzünden das Frauenhaus Memmingen, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Memmingen und das Frauennetzwerk Memmingen e.V. Kerzen vor symbolischen Gedenkfiguren aus Holz. Die Aktion findet von 16–18 Uhr beim Freiheitsbrunnen am Weinmarkt statt. Alle sind herzlich eingeladen, sich zu informieren und mit kompetenten Ansprechpartnerinnen ins Gespräch zu kommen. Am Rathaus wird an diesem Tag die Fahne "Frei leben – ohne Gewalt" gehisst.