Der gebürtige Memminger Prof. Dieter Rehm wurde nach zwölf Jahren aus seinem Amt als Präsident der Akademie der Bildenden Künste München verabschiedet. Die Feierstunde fand am 21. Juni 2022 in Anwesenheit des Bayerischen Staatsministers für Wissenschaft und Kunst, Markus Blume, in München statt.

Memminger Bürgermeisterin nimmt an Verabschiedung teil

Bürgermeisterin Margareta Böckh nahm in Begleitung von Altoberbürgermeister Dr. Ivo Holzinger und dem Memminger Kulturamtsleiter Dr. Hans-Wolfgang Bayer an der Veranstaltung im Foyer des Münchner Akademiebaus teil und nutzte die Gelegenheit, dem scheidenden Präsidenten zu seinen großen Verdiensten um die traditionsreiche Hochschule zu gratulieren.

Seit 2010 Leiter der Akademie

Prof. Rehm hatte in den 1970er Jahren die Akademie als Student besucht und hatte dort seit 2001 eine Professur für Fotografie inne. Seit 2010 stand er an der Spitze der Einrichtung, die eine der ältesten Kunsthochschulen Deutschlands ist. Mit seinen fotografischen Arbeiten hat Dieter Rehm viele Preise gewonnen und seine Arbeiten in ganz Europa und weit darüber hinaus ausgestellt. 1993 wurde ihm in seiner Heimatstadt der Memminger Kulturpreis zuerkannt.

Zum ersten Mal Frau an der Spitze

Anlässlich des Zusammentreffens in München gratulierte die Memminger Delegation auch der nachfolgenden Amtsinhaberin Prof. Karen Pontoppidan. Die in Dänemark geborene Schmuckkünstlerin ist die erste Frau, die in der über zweihundertjährigen Geschichte der Akademie das Amt der Präsidentin innehat.