Am Samstagabend fanden zwei Demonstrationen in Memmingen statt. Insgesamt etwa 350 Menschen sind durch die Innenstadt, vorbei an der Stadthalle, gezogen. Zwischenfälle gab es Augenzeugen zufolge keine. Die Polizei hatte die Menschenmenge im Griff.

Björn Höcke bei AfD-Veranstaltung in Memmingen

Grund für die Demonstrationen war eine Veranstaltung der AfD in der Stadthalle. Daran hat auch Björn Höcke, Thüringer AfD-Landesvorsitzender, teilgenommen. Weitere Redner waren laut Ankündigung der AfD der Memminger Landtagsabgeordnete Christoph Maier, AfD-Direktkandidat Christian Sedlmeier und Katrin Ebner-Steiner, AfD-Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag. Die Stadthalle war etwa zur Hälfte gefüllt.

Memminger Stadtrat äußert sich zum Höcke-Besuch

Der angekündigte Besuch von Björn Höcke schlug schon vorab hohe Wellen. Ein großer Teil des Memminger Stadtrates hatte sich zum Thema geäußert und deutlich gemacht, dass Höcke in Memmingen nicht willkommen sei.

"Grenze der Gastfreundschaft erreicht" - Memminger Stadtrat äußert sich zum Höcke-Besuch