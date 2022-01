Der derzeitige Ärztliche Direktor des Bezirkskrankenhauses Memmingen hört auf. Dr. Andreas Küthmann (60) werde den Weg in die Selbstständigkeit gehen, gab das BKH in einer Mitteilung bekannt. Küthmann wolle sich künftig auf seine Tätigkeit als Gutachter konzentrieren, heißt es weiter. Seine Tätigkeit im BKH endet zum 30. Juni dieses Jahres.

Seit Mitte der 90er-Jahre dabei



Der 60-Jährige war seit 1994 am BKH Memmingen tätig. 1997 übernahm er die Stelle als Chefarzt und wurde im Jahr 2000 dann Ärztlicher Direktor. Küthmann hatte - neben seiner Tätigkeit als ärztlicher Leiter - bereits in der Vergangenheit psychiatrische Gutachten erstellt und war als Sachverständiger bei Strafprozessen in Schwaben in Aktion.

Wer auf den 60-jährigen Küthmann als Ärztlicher Direktor folgen wird? Diese Frage sei noch nicht geklärt, so das BKH. Die Stelle wird nun ausgeschrieben.

BKH im Klinikum Memmingen integriert



Das BKH Memmingen behandelt jedes Jahr rund 4.400 Patientinnen und Patienten. Die derzeit zwei Stationen sind in das Klinikum Memmingen integriert. Mit dem geplanten Neubau des Klinikums Memmingen soll das BKH dort dann um eine Station erweitert werden.