Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) will am Samstag, 19. September Kinder und Jugendliche in Memmingen zum motivieren. Im Rahmen einer angemeldeten Demo mit polizeilicher Sicherung lädt der ADFC zu dem bundesweiten Aktionswochenende durch die Memminger Innenstadt ein.

Start ist am Samstag um 14:30 Uhr

Eingeladen sind alle Kinder, die bereits selbst Fahrradfahren können, Jugendliche, Familien mit Babys und Kleinkindern, die gesamte Familie zusammen mit Oma und Opa und alle weiteren Freunde, die Lust haben, dabei zu sein. Start des Fahrradkonvois ist laut ADFC Memmingen-Unterallgäu um 14:30 Uhr am Marktplatz.

Zeichen für mehr Verkehrssicherheit und Fahrradfreundlichkeit

Um das ganze noch schöner zu gestalten, kann jeder etwas mitbringen, egal ob Musik, Seifenblasen oder sonstige Dekoration. Ziel der Veranstaltung ist es laut ADFC, "ein Zeichen für mehr Verkehrssicherheit und Fahrradfreundlichkeit zu setzen". Am Ende der etwa einstündigen Fahrradtour durch Memmingen soll es auf dem Marktplatz noch ein Fahrradparcour und eine Slow-Bike Strecke für die Kinder geben.

Die pandemiebedingten notwendigen Auflagen wie Maskentragen (während der Fahrt im Konvoi nicht notwendig), Sicherheitsabstände etc. sieht der ADFC Memmingen-Unterallgäu als selbstverständlich an.