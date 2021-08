Ab November nimmt der Allgäu Airport ein neues Reiseziel in den Flugplan mit auf: Plovdiv, die zweitgrößte Stadt Bulgariens. Neben der Hauptstadt Sofia zählt Plovdiv mit seinen 350.000 Einwohnern zu den wichtigsten Industriestandorten von Bulgarien. Unter anderem ist dort auch das deutsche Unternehmen Liebherr tätig.

Zwei Flüge in der Woche



Ab 6. November bietet die Fluggesellschaft Wizz Air zwei Mal wöchentlich – am Dienstag und am Samstag – Flüge von Memmingen nach Plovdiv an. Angeboten werden Hin- und Rückflüge.