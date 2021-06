Die Stadt Memmingen hebt die Maskenpflicht in der Innenstadt ab Freitag, 18. Juni, auf. Als Grund gibt die Stadt die deutlich gesunkene 7-Tage-Inzidenz an. Aktuell liegt die Inzidenz in Memmingen laut Robert Koch-Institut bei 22,7. Durch die neuen Regeln müssen in der Fußgängerzone und auf den Plätzen der Innenstadt keine Masken mehr getragen werden.

Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt gilt weiter



Auf dem Wochenmarkt bleiben die FFP2-Maskenpflicht für Kunden und die Maskenpflicht für das Personal allerdings bestehen, so die Stadt. Das sei in der 13. Bayerischen Infektions-Schutz-Maßnahmen-Verordnung so festgelegt. Auch bei Versammlungen bzw. Demonstrationen müssen weiterhin Masken getragen werden. Die Maskenpflicht gilt nach wie vor auch in Geschäften, der Schülerbeförderung, im ÖPNV und den dazugehörigen Einrichtungen wie Bushaltestellen, Bahnhof oder Busbahnhof.

Alkoholverbot bleibt bestehen - Ausnahme bei Gastro-Flächen



Auch das Alkoholverbot in öffentlichem Raum bleibt auf den folgenden Plätzen bestehen:

Fußgängerzone,

Marktplatz,

Weinmarkt,

Roßmarkt,

Theaterplatz,

Schrannenplatz,

Bahnhofsvorplatz,

Busbahnhof.

Wie die Stadt mitteilt, ist der Alkoholkonsum auf den genehmigten Gastro-Flächen auch in den oben genannten Gebieten erlaubt. Die konkreten Regelungen sind in der 14. Allgemeinverfügung der Stadt Memmingen festgeschrieben.

