Ab dem 20. Mai wird die Fluggesellschaft WizzAir vom Allgäu Airport aus Flüge nach Sarajevo anbieten. Die Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina hat rund 300.000 Einwohner und ist neben Tuzla und Banja Luka bereits die dritte Stadt des Landes, die von Memmingen aus angeflogen werden kann. Die Flüge finden wöchentlich am Donnerstag und am Sonntag statt.

Wichtige Verbindung in die alte Heimat

Vertriebsleiter Marcel Schütz sieht Sarajevo als "ideale Ergänzung" für das Angebot des Allgäu Airports. Für viele Menschen, die nach den Balkankriegen in Westeuropa ein neues Zuhause gefunden habe, stelle auch dieser neue Flug eine wichtige Verbindung in die alte Heimat dar, so Schütz.