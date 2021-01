Angekündigt war es bereits, nun ist es offiziell: Ab Dezember 2021 wird es auf der Schienenstrecke zwischen Lindau und Memmingen auch an Wochenenden und Feiertagen eine stündliche Zugverbindung geben. Das teilt das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr (Stmb) mit.

Schreyer: Zugfahren wird für Touristen und Ausflügler attraktiver



Die Taktlückenschließung zwischen Lindau und Memmingen sei wichtig für einen effektiven Umwelt- und Klimaschutz, meint Bayern Verkehrsministerin Kerstin Schreyer. Gleichzeitig werde durch das neue Angebot die touristische Entwicklung in der Region gestärkt. "Mit der stündlichen Verbindung auch an Wochenenden wird der Zug auch für Touristen und Ausflügler als Verkehrsmittel noch attraktiver", sagt die Ministerin.

Elektrifizierung der Bahnstrecke Geltendorf–Memmingen–Lindau ebnet den Weg



Der Entscheidung vorausgegangen war die Elektrifizierung der Bahnstrecke Geltendorf–Memmingen–Lindau, die im Dezember 2020 für den Fernverkehr in Betrieb gegangen ist. Laut dem Stmb ermöglichte es die Elektrifizierung, die Strecke auch für den Nahverkehr als "E-Netz" zu vergeben. Dadurch gibt es ab Dezember 2021 schnellere und häufigere Verbindungen zwischen München und dem Allgäu.

In diesem Kontext wurde auch die Taktlückenschließung zwischen Lindau und Memmingen an Wochenenden in Aussicht gestellt. Davor musste allerdings noch die Finanzierung sichergestellt und ein Beschluss im Aufsichtsrat der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) gefasst werden. Die BEG plant, finanziert und kontrolliert im Auftrag des Freistaats den Regional- und S-Bahn-Verkehr in Bayern. Diese notwendigen Schritte seien nun erfolgt, so Schreyer.