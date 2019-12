Der Künstler Gunter Demnig hat am Sonntag, 29.12, in Memmingen den insgesamt 75-tausendsten Stolperstein verlegt. Dies geht aus einem Bericht des Bayerischen Rundfunkes hervor.

Laut einer Pressemitteilung der Stadt Memmingen sollen die Stolpersteine an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Dabei handelt es sich um Betonwürfel, auf denen eine Messingplatte verankert ist. Dort werden die Namen der durch den Nationalsozialismus Vertriebenen eingraviert, die einst vor den Häusern wohnten, so die Stolperstein eu. auf ihrer Website.

Die jetzt in Memmingen verlegten Stolpersteine sollen an das Schicksal von Marhta und Benno Rosenbaum erinnern. Es ist die bereits 6. Stolperstein-Verlegung in Memmingen, sodass nun schon über hundert solcher Steine in Memmingen zu finden sind.