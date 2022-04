7.200 Haushalte im Memminger Westen und der Altstadt können zukünftig ans Glasfaser-Netz angeschlossen werden. Oberbürgermeister Manfred Schilder freute sich über den Baustart: "Wir freuen uns sehr über den eigenwirtschaftlichen Ausbau der Glasfaser-Anschlüsse für 7.200 Haushalte in Memmingen. Das sind ungefähr ein Drittel der Memminger Haushalte. Für viele Bürgerinnen und Bürger ist die Glasfaser bis ins Haus ein Gewinn."

Beim offiziellen Spatenstich: (von links) Oberbürgermeister Manfred Schilder, Florian Goldhofer, Infrastrukturvertrieb, Dieter Schun, Telekom Shop Memmingen, Stefan Schachenmayr, Breitbandpate der Stadt Memmingen, Josef Kimmerle, Projektleiter, Michael Müller, Bauleiter der Firma Leonhard Weiss, und Johannes Stadler, Teamleiter Außendienst.

Foto: Manuela Frieß - Pressestelle der Stadt Memmingen

Glasfaser-Netz in Memmingen: Genehmigung für Anschluss notwendig

Nach Angaben der Telekom sind dann Anschlüsse mit bis zu 1 Gigabit pro Sekunde möglich. Wer an das Glasfaser-Netz angeschlossen werden möchte, muss der Telekom eine Genehmigung erteilen. "Beim FTTH-Ausbau endet das Glasfaser-Kabel nicht mehr im Verteilerkasten am Straßenrand, sondern muss bis ins Gebäude gezogen werden", so Daniel Frank, Regionalmanager der Telekom. Und dafür ist die Genehmigung der jeweiligen Eigentümer notwendig. Wer seine Immobilie im Ausbaugebiet an das Netz anbinden will, muss sich bei der Telekom melden.

Die Telekom will den Ausbau im Sommer 2024 abschließen. Bis dahin sollen 39 Kilometer Glasfaser und 30 Verteiler gebaut worden sein.