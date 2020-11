Ein 16 Meter hoher Christbaum, wurde am Mittwochvormittag auf dem Marktplatz in Memmingen aufgestellt. Ein Team der Stadtgärtnerei hatte die Fichte in den frühen Morgenstunden in einem Garten An der Papiermühle gefällt und als Schwertransport durch die Straßen der Stadt zum Marktplatz gefahren. Dort wartete schon ein Kran, der den mehrere Tonnen schweren Baum an seinen Platz setzte. Mit Holzkeilen wurde die Fichte im Boden fixiert.

Einige Passanten verfolgten das spektakuläre Aufstellen des großen Christbaums vor dem Rathaus. "Der Baum heuer ist ideal, nicht zu groß, sodass wir auch gut um die Kurven gekommen sind. Und er ist von einem sehr schönen Wuchs“, lobt Rainer Graßl vom Garten- und Friedhofsamt, der die Aktion geleitet hat. "Heuer hat auch das Wetter mit milden Temperaturen mitgespielt, denn bei großer Kälte können bei der umfangreichen Aktion sehr leicht Äste abbrechen", erklärt Graßl.