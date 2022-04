Wer dem momentan eher tristen und kalten Wetter im Allgäu entfliehen möchte, sollte mal einen nach Mallorca werfen. Auf der Lieblingsinsel der Deutschen hält der Frühling Einzug. Warme Temperaturen lassen einen Spaziergang am Strand mit Pulli zu, nur vereinzelt windet es ab und zu mal. Die Bäume und Blumen blühen, ein feiner Duft liegt in der Luft. Schon beim Anflug auf die Balearische Insel zeigt sie sich von ihrer schönsten Seite.

Auf Mallorca ist bereits im April schon alles grün.

Radler-Paradies Mallorca

Kristallklares, blaues Wasser, Grüne Wälder und meterhohe Klippen sind schon vom Flugzeug aus zu sehen. Nach der Landung ist schon einiges los am Flughafen, immer mehr Deutsche zieht es gerade jetzt in den Süden. Neben Golf ist die Insel auch für ihre Radstrecken bekannt. So sind auch viele Allgäuer jetzt mit dem Rad auf Mallorca unterwegs. So gut wie alle Restaurants an der Strandpromenaden haben geöffnet.

Perfekte Zeit für die Insel-Erkundung

Der bekannte "Bierkönig" an der Partymeile im Süden der Insel ist ebenfalls geöffnet und gut besucht. Am kommenden Donnerstag öffnet dann auch der "Megapark" seine Türen. Aber passend zum April ist es auch auf Mallorca noch nicht ganz Sommer. Immer wieder ziehen dunkle Wolken auf, die die Insel in zwei Hälften teilen. Neben wenig Regen gibt es aber meistens Sonnenschein. Wer in Ruhe die Insel erkunden will, hat jetzt die besten Möglichkeiten dazu.