Im Impfzentrum, beim Hausarzt oder aber auch in der eigenen Firma - In den kommenden Monaten soll gerade bei großen Firmen die Betriebsimpfung dabei helfen, das Impftempo weiter zu erhöhen. Bayernweit wird das jetzt in verschiedenen Unternehmen getestet. Eines davon ist Magnet-Schultz in Memmingen. Hier wurde das ganze Wochenende kräftig geimpft – wir waren vor Ort.